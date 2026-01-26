Rus güçleri Qamişlo'dan çekildi

2026-01-26 12:49

Rus güçlerinin, Qamişlo Havalimanından çekilmeye başladığı duyuruldu.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan'ın aktardığı bilgiye göre Rus güçleri, birkaç gündür Qamişlo Havalimanından çekilmeye başladı.

Rusya'nın asker, araç ve askeri teçhizatlarını Lazkiye'deki askeri üslerine transfer ettiği belirtildi.

Rusya, 2019'dan beri Qamişlo Havalimanını DAİŞ'e karşı mücadele etmek için kullanıyor.

Bu gelişme, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasındaki ateşkeste istikrarsızlık yaşanırken, gerçekleşiyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) göre Suriye'nin kuzeydoğusunda on binlerce insanın yerinden edilmiştir .