İlham Ahmed: Şam'ın ateşkes ilanı sözde kaldı, Kobani’de katliam yaşanıyor

2026-01-26 20:48

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Suriye Hükümeti tarafından ilan edilen ateşkesin sahada bir karşılığı olmadığını belirterek, Kobani'de yaşananları "katliam" olarak nitelendirdi.

Bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan İlham Ahmed, Şam yönetiminin ateşkes ilanının gerçek bir taahhüde dönüşmediğini vurguladı.

İlham Ahmed, Cizire (Cezîre) bölgesinin farklı noktalarına yönelik saldırıların sürdüğünü ve Kobani'de yaşananların açık bir katliam olduğunu söyledi.

Özerk Yönetim yetkilisi, hükümetin resmi söylemleri ile sahada yaşanan gerçeklik arasındaki çelişkinin sadece devam etmekle kalmayıp, giderek derinleştiğine dikkat çekti.

Mesajında siyasi çözüm arayışlarına da değinen İlham Ahmed, şu uyarıda bulundu:

"Sivillerin yaşamını güvence altına almakla başlamayan herhangi bir siyasi süreç, hayalden öteye gidemez."

Dünyanın yaşananlar karşısındaki tutumunu sert bir dille eleştiren Ahmed, "İşlenen suçlara karşı sessiz kalmak ahlaki bir iflastır. Uluslararası toplum, mevcut durumdan ve yaşananlardan sorumludur." ifadelerini kullandı.