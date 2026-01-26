ENKS: Başkan Barzani’nin girişimleri Rojava’ya sükunet getirdi

2026-01-26 21:56

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’da barışçıl çözüm vurgusu yaparak, Başkan Mesud Barzani’nin diplomatik girişimlerinin bölgede yeniden istikrar sağladığını açıkladı.

ENKS Sözcüsü Faysal Yusuf, bugün (26 Ocak 2026 Pazartesi) yaptığı açıklamada, Özerk Yönetim ile Suriye Hükümeti arasında 18 Ocak'ta varılan mutabakatın uygulanmasının ve Rojava'daki mevcut durumun önemine dikkat çekti.

"Başkan Barzani’nin girişimleri ile yürüttüğü uluslararası ve bölgesel çabalar, Rojava’ya yeniden bir sükunet ortamı getirdi." diyen ENKS Sözcüsü, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması, sivillerin saldırılardan korunması ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Faysal Yusuf ayrıca, Başkan Barzani’nin Kürt siyasi taraflarını birleştirme ve yeni Suriye anayasasında Kürt halkının haklarını güvence altına alma konusundaki rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti.

Yusuf, Başkan Barzani'nin bu süreçteki rolünün, krizin başından bugüne kadar "çok önemli ve etkili" olduğunu vurguladı.