Mazlum Abdi'den Mesrur Barzani'ye Rojava'ya desteği için teşekkür

2026-01-26 21:24

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, gerginliğin azaltılması ve DAİŞ’li tutukluların akıbeti ele alındı.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Abdi, görüşmede tutuklu DAİŞ mensuplarının Irak’a nakledilmesi konusunu ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Batı Kürdistan’daki (Rojava) kardeşlerine destek olmak amacıyla yürüttüğü girişimlere ve çabalara vurgu yaptı.

Mazlum Abdi ise bu hassas süreçte Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sunduğu kesintisiz destekten dolayı derin minnettarlığını dile getirerek, bu desteği "ortak ruhun ve zor zamanlardaki ulusal sorumluluğun bir yansıması" olarak nitelendirdi.

Bu üst düzey görüşme, Kuzey Suriye'nin ağır askeri ve insani baskı altında olduğu kritik bir dönemde gerçekleşti. Rojava'daki binlerce DAİŞ’li tutuklunun durumu, Irak, Kürdistan Bölgesi ve uluslararası koalisyonun üzerinde çalıştığı en önemli güvenlik dosyalarından biri olmayı sürdürüyor.

Erbil ile Kamışlo arasındaki süregelen koordinasyon, sadece güvenlik dosyalarının çözümü için değil, aynı zamanda insani krizlerin hafifletilmesi ve Kürt bölgelerinin istikrarının korunması adına temel bir faktör olarak görülüyor.