Sudani’nin Danışmanı: Dolar artışı vatandaşın geçimini etkilemiyor

10 saat önce

Irak Başbakanı’nın Mali Danışmanı Mazhar Muhammed Salih, karaborsadaki dolar kurunda yaşanan yükselişin nedenlerini açıklayarak, bu artışın vatandaşların geçim istikrarı üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını savundu.

Irak Haber Ajansı'na (INA) konuşan Salih, "Döviz piyasaları, bilgi akışından en çok etkilenen piyasaların başında geliyor. Hatta bu piyasalar, özellikle söylenti niteliğindeki bilgiler söz konusu olduğunda birer 'bilgi piyasası' olarak nitelendirilebilir." ifadelerini kullandı.

Mali Danışman, döviz kurlarının küresel altın fiyatlarıyla paralel bir seyir izlediğine dikkat çekerek, her ikisine olan talebin artmasının karaborsadaki dolar yükselişinin temel nedeni olduğunu belirtti.

Bu durumun vatandaşların günlük yaşamına etkisine de değinen Salih, "Söz konusu dalgalanmaların geçim standartları üzerinde esaslı bir etkisi bulunmuyor." diyerek güvence verdi.

Salih bu durumu, güçlü döviz rezervleriyle desteklenen resmi ve sabit kur üzerinden sağlanan geniş kapsamlı mal tedarikine ve temel gıda fiyatlarını koruma politikasına bağladı.

Mazhar Muhammed Salih son olarak, altın ve dolar fiyatlarındaki artışın daha çok tasarruf amacıyla hareket eden sermaye sahiplerinin davranışlarıyla ilgili olduğunu belirterek, şu veriyi paylaştı:

"2025 yılı sonunda yıllık enflasyon oranının yüzde 1,5'i aşmamış olması, fiyatların normal sınırlar içinde kaldığının en açık kanıtıdır."