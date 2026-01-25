Irak’ın Aralık 2025 petrol ihracatı ve gelir verileri açıklandı

2026-01-25 16:30

Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), Aralık 2025 döneminde toplam petrol ihracatının 107 milyon varili aştığını bildirdi.

SOMO, 25 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) Aralık 2025 dönemine ait resmi petrol ihracat ve gelir verilerini kamuoyuyla paylaştı.

SOMO’dan yapılan açıklamada, Aralık 2025’te ihraç edilen toplam ham petrol miktarının 107 milyon 651 bin 61 varil olduğu, bu ihracattan 6 milyar 388 milyon 429 bin 610 dolar gelir elde edildiği bildirildi.

Açıklamanın detaylarında, ihraç edilen petrolün 100 milyon 450 bin 48 varilinin Basra sahalarından sağlandığı belirtildi.

Ayrıca, 5 milyon 997 bin 527 varil Kürdistan Bölgesi petrolünün de Ceyhan Limanı üzerinden dünya pazarlarına ihraç edildiği kaydedildi.

Kuzey petrolleri ve diğer ihracat hatlarına ilişkin de bilgi veren SOMO, Gayyara sahasından 923 bin 774 varil, Kerkük’ten Ürdün’e ise 309 bin 712 varil petrol sevkiyatı yapıldığını açıkladı.