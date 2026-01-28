Erbil’de anlamlı karar: Bir kavşağa "Kezi" ismi verilecek

9 saat önce

Erbil Belediye Meclisi, kentteki bir kavşağa, Kürt halkının direniş ve ulusal birliğini simgeleyen "Kezi" isminin verilmesini oy birliğiyle onayladı.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bugün (28 Ocak 2026) Erbil Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek kentin idari işleyişi ve hizmet politikalarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yerel yönetimlerin vatandaşlara hizmet noktasındaki rolüne dikkat çeken Xoşnaw, kamu kurumlarında liyakat ve özveriyle çalışan personelin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi, Vali Xoşnaw’ın kentteki bir kavşağa "Kezi" isminin verilmesi yönündeki teklifi oldu.

Xoşnaw, bu isimlendirmenin sıradan bir karar olmadığını belirterek, "Kezi; Kürt halkının ulusal meselelerdeki kararlılığının, direniş ruhunun ve işgalcilerin zulmüne karşı dik duruşun bir sembolü haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu adımın ulusal ve vatani bir boyut taşıdığını kaydeden Xoşnaw, kararın Kürt arasındaki birliği pekiştirecek net bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Erbil Belediye Meclisi, Vali Xoşnaw’ın önerisini değerlendirerek, söz konusu kavşağa "Kezi" isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Meclis üyeleri, kararın ardından yaptıkları değerlendirmede, bu isimlendirmenin coğrafi sınırları aşarak, tüm parçalardaki Kürdistan halkını "tek bir düşünce ve ruh" etrafında birleştiren tarihi bir adım olduğunu vurguladı.