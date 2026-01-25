Türkiye yaş meyve ve sebzesi; Irak ikinci en büyük alıcı

2026-01-25 09:55

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Irak'ın 2025 yılında Türkiye'nin en büyük ikinci meyve ve sebze ithalatçısı olduğunu açıkladı.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin 2025 yılında yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artışla 3,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Ülke bazlı ilk 20 pazarın toplam ihracatın yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğunu söyleyen Ferhat Gürüz, “Rusya, 2025 yılında en yüksek dış satım gerçekleştirdiğimiz pazar konumunu korudu. Bu ülkeye 865,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 23 paya sahip Rusya'nın ardından yüzde 114 artış ve 838,7 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 1 artış ve 290,8 milyon dolar değer ile Romanya geldi." ifadelerini kullandı.

İlk 20 ülke verilerinin, Türkiye'nin ihracat coğrafyasında yakın pazar ağırlığının korurken, ülke bazlı dağılımın daha dengeli bir yapıya evrildiğini ortaya koyduğunu belirten Gürüz, "Doğu Avrupa, Balkanlar ve Rusya hattı ihracatın ana omurgasını oluşturmayı sürdürürken, bazı pazarlarda değer bazlı artışların miktar artışının önüne geçtiğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, ülke bazlı derinliği artırarak yaş meyve sebze ihracatında hem riski dağıtan hem de değeri yükselten bir yapı oluşturmaktır." diye konuştu.