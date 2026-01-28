Koordinasyon Çerçevesi Trump’ın açıklamasını görüşecek: "Maliki tek adayımız"

9 saat önce

Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına yanıt vermek üzere toplanması bekleniyor. Bir Şii yetkili ise Nuri el-Maliki'nin adaylığının geri çekilmeyeceğini belirterek, "Başbakanlık için tek adayımızdır." dedi.

Bedir Örgütü yetkililerinden Ebu Misyak Mesari, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi'nin henüz resmi bir toplantı kararı almadığını, ancak bu akşam (28 Ocak Çarşamba) bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını değerlendirmelerinin beklendiğini aktardı.

Mesari, Koordinasyon Çerçevesi'nin Irak Başbakanlığı için adayı olan Nuri el-Maliki'nin değiştirileceği iddialarını kesin bir dille reddetti.

Trump'tan "Yardımları Keseriz" Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajda, Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olma ihtimaline karşı Iraklı yetkilileri uyarmıştı.

Trump paylaşımında, "Irak'ın Nuri el-Maliki'yi yeniden başbakan olarak atamak gibi çok yanlış bir kararın eşiğinde olduğuna dair duyumlar aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Maliki'nin iktidarın zirvesine dönmesinin "hatalı bir tercih" olacağını belirten Trump, böyle bir durumda Washington'ın Irak'a yönelik tüm askeri ve ekonomik yardımları durdurmak zorunda kalacağını ve bunun ülkeyi kalıcı bir çöküşe sürükleyeceğini kaydetmişti.

Trump’ın bu sert tepkisi, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin geçtiğimiz hafta başında, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki’yi resmen Irak’ın gelecek başbakan adayı olarak belirlemesinin ardından geldi.