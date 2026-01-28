Irak’ta 10 milyon hurma ağacı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

11 saat önce

Kufe Üniversitesi araştırmacıları, Orta Fırat bölgesinde hurma ağaçlarının kurumasına neden olan virüs ve bakteri kaynaklı karmaşık bir hastalığın yayıldığını açıkladı. Ancak Tarım Bakanlığı yetkilileri, tehlikenin boyutuna şüpheyle yaklaşarak daha fazla kanıt talep ediyor.

Necef, Kerbela ve Babil vilayetleri yaklaşık 10 milyon hurma ağacına ev sahipliği yapıyor. Ağaçların hızla kurumaya başlaması üzerine, Kufe Üniversitesi Ziraat Fakültesinden bilimsel bir ekip, Güney Kore'deki gelişmiş laboratuvarların desteğiyle kapsamlı bir araştırma başlattı.

Dünyada İlk Kez Görülen Bir Virüsün Keşfi

Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Fazıl Abdulhüseyin, yapılan incelemelerin bu durumun "karmaşık bir hastalık" olduğunu ve ağaçların “toprak tuzluluğu ve kuraklık” gibi stres faktörlerine maruz kaldığında hastalığın ölümcül bir etki yarattığını gösterdiğini belirtti.

Ekip üyesi Havra İsmail el-Yasiri ise Güney Kore'nin desteğiyle ve Yüksek Verimli Dizileme (HTS) tekniği kullanılarak "dünyada ve Irak'ta ilk kez yeni bir virüs" tespit ettiklerini açıkladı.

Orta Doğu'da daha önce kayıtlara geçmemiş bir nematod (mikroskobik solucan) türü bulduklarını da aktaran Yasiri, mevcut enfeksiyon oranının yüzde 5 olduğunu ve durumdan en çok Necef vilayetinin etkilendiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı: Konunun Abartılması Şüphe Uyandırıyor

Araştırmacıların uyarılarına rağmen, Tarım Bakanlığı Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü Dr. Samir Abdulrezzak duruma şüpheyle yaklaşarak, "Milyonlarca hurma ağacına yönelik büyük bir tehditten bahsetmek soru işaretleri yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hurma ağacının son derece dayanıklı olduğunu ve bugüne kadar hayatta kalmasının gücünü kanıtladığını savunan Abdulrezzak, bu varsayımların sadece laboratuvar araştırmalarıyla değil, daha geniş çaplı saha çalışmalarıyla doğrulanması gerektiğini vurguladı.

Nedenler ve Çözüm Arayışı

Öte yandan Necef Tarım Müdürlüğü, bu sorunların bir kısmını bakım eksikliği ve hurma ürünlerinin doğru pazarlanamamasına bağlıyor. Uzmanlar ise bu "karmaşık hastalık" için acil bir çözüm bulunmazsa, durumun Irak'ın tarımsal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıyor.