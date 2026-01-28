Türkiye’de Rojava’ya destek kampanyası başlatıldı

11 saat önce

Türkiye'de aralarında aydın, sanatçı ve siyasetçilerin bulunduğu 1381 kişi, bir imza kampanyası düzenleyerek uluslararası topluma Rojava’nın korunması çağrısında bulundu. İmzacıların Türk hükümetine uyarısı ise net oldu: "Rojava’da savaş olursa, Kuzey Kürdistan’da barış sağlanamaz."

"Barış İçin Toplumsal Girişim” tarafından başlatılan kampanya; "Rojava’ya saldırmayın, Kürt kardeşlerime dokunmayın ve bizi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçlerine komşu yapmayın" sloganlarıyla yürütülüyor.

Kampanyaya imza atan Türkiye'nin önde gelen isimleri, Rojava'nın Gazze ile benzer bir akıbetle karşı karşıya kalma riskine dikkat çekerek, uluslararası kurumlardan bölgenin korunmasını ve desteklenmesini talep ediyor.

Konuya ilişkin Kurdistan24’e konuşan hukukçu ve akademisyen Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, "Rojava’ya yönelik tecrit ve uluslararası toplumun sessizliği, bölgenin Gazze ile aynı kaderi paylaşma tehlikesi altında olduğunu gösteriyor. Büyük bir insani kriz yaşanma ihtimali bulunduğu için bu çalışmayı hazırladık." dedi.

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk yetkililere ve uluslararası topluma, Rojava üzerindeki tecridin sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Savaş dursun ve herkes insani haklarına kavuşsun istiyoruz. Çünkü hiçbir şekilde HTŞ ile komşu olmak istemiyoruz."

Kampanyanın imzacılarından biri olan DEM Partili Kağızman Belediyesi Eş Başkanı Güner Hatay, "Eğer Rojava’da savaş varsa, Türkiye’de barışın sağlanması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay, "Barış İçin Toplumsal Girişim" üyelerinin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) farklı parti gruplarını ziyaret ederek destek isteyeceklerini aktardı.

Kampanya, Kuzey Kürdistan’daki milyonlarca vatandaşın zihnindeki şu soruyu gündeme taşıyor: "Sınırın diğer tarafında akrabalarımız öldürülürken, burada barış nasıl sağlanabilir?"