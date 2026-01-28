Putin ve Şaraa bugün Moskova'da görüşecek

12 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, bugün Moskova’ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Orta Doğu’daki gelişmeleri görüşecek.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden 27 Ocak’ta yapılan açıklamada, Şaraa bugün (28 Ocak 2026) resmi ziyarette bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği bildirildi.

Şaraa'nın Kremlin Sarayı'nda Putin ile bir araya geleceği ve görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirmesi imkanları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamayla Putin ve Şaraa’nın bugün Moskova’da görüşeceği doğrulandı.

Putin, Şaraa ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şaraa'nın cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.