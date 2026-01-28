FED, politika faizini sabit tuttu

19 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam bir hızda" genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilirken, istihdam artışı düşük seviyelerde kalırken, işsizlik oranının bazı istikrar işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmayı amaçladığı vurgulanan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığının yüzde 3,5-3,75 aralığında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.