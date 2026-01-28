MGK Bildirisi: Suriye'ye destek sürdürülecek

1 saat önce

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, toplantısı sonrası yayımlanan bildiride, "‘Terörsüz Türkiye istikametinde ülkemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara devam edilecek." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmelerinde ele alındığı belirtilerek bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirlerin müzakere edildiği duyuruldu.

Kurulda "Terörsüz Türkiye" hedefi istikametinde gelinen aşamanın ele alındığı açıklanarak; "Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

Türkiye’nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen arttıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilen açıklamada son madde olarak şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir."