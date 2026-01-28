SDG: Diplomasi başarısız olursa, geri adım atmayacağız

19 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu Ferhad Şami, Şam ile yapılan görüşmelerin uluslararası gözetiminde yürütüldüğünü belirterek, diplomatik çözümün başarılı olmaması durumunda geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Ferhad Şami, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, Runahi TV'ye verdiği özel röportajda, Rojava ve Suriye'deki son siyasi ve askeri gelişmeleri değerlendirdi.

Şam yönetimiyle yapılan görüşmelerin uluslararası gözetiminde yürütüldüğünü belirten Şami, "Diplomatik çözümün başarılı olmaması durumunda geri adım atmayacağız." dedi.

Ferhad Şami sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı Kürdistan, Güney Kürdistan ve Avrupa'daki Kürt halkının konumu belirleyici bir role sahip ve bu hassas aşamada olayların yönünü ve seyrini değiştirebilir. Meydanlarda kalmak ve direnişi desteklemek, bu durumu güvenli bir şekilde atlatmanın garantisidir.

Basın İrtibat Merkezi Sorumlusu, saldırıların yeniden başlaması durumunda, sadece savunma yapmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda karşılık vererek, büyük ve stratejik adımlar atacaklarını vurguladı.

Ferhad Şami ayrıca, Rojava halkına bu mücadelenin zaferle sonuçlanacağına dair güvence verdi ve güçlerine güvenmelerini istedi.