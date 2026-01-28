Kürdistan Bölgesi’nde Rojava'ya yönelik saldırıları destekleyen yayınlar yasaklandı

18 saat önce

Kürdistan Bölgesi Kültür Bakanlığı, Rojava halkına yönelik saldırıları destekleyen bazı yabancı ve Arap kanallarının yayınlarını yasakladı.

Kültür Bakanlığından bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan açıklamada, Rojava halkına yönelik saldırıları destekleyen bazı yabancı ve Arap kanallarının yayınlarının yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

Yasak kapsamına; Al Jazeera, Al Arabiya, Al Arabiya Al Hadath, Al Hadas ve Şarkiya gibi Arap kanallarının dahil olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu kanalların, Rojava Kürtlerine karşı işlenen suçları destekleyen yayın politikaları izlediği vurgulandı.

Söz konusu kanalların, Rojava halkına yönelik saldırılarını açık ya da dolaylı biçimde destekleyen yayınlar yapmasının ardından, sivil toplum kuruluşları, aydınlar, gazeteciler ve siyasetçiler, yayınların durdurulması ve ofislerin kapatılması yönünde talepte bulunmuştu.