Kerkük'te Kürdistan bayrağını çizen çocuk okuldan atıldı

2 saat önce

Alan Heme Said, bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba) yaptığı açıklamada, Kerkük'te bir özel okulda resim dersinde Kürdistan bayrağı çizen Diyar Halil adlı Kürt öğrencinin okuldan atılmasına tepki gösterdi.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı, "Hiçbir öğrencinin ülkesine ve Kürdistan bayrağına olan sevgisi nedeniyle cezalandırılmasını kabul etmiyoruz." dedi.

