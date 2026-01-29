TÜİK: Gerçek işsizlik yüzde 28,6 oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025'te Türkiye genelinde işsiz sayısının bir önceki aya kıyasla 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişiye düştüğünü, işsizlik oranının ise yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,3 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12, kadınlarda ise %18,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %28,6 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %19,5 olarak tahmin edildi.