DEM Parti'den DEVA Partisi'ne ziyaret; Gündem Rojava

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Rojava gündemiyle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

DEM Parti, Rojava’daki gelişmeler gündemiyle siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretler sürüyor.

DEM Parti heyeti bu kapsamda 29 Ocak 2026 Perşembe günü, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'nin yer aldığı DEM Parti heyetini, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da aralarında olduğu heyet karşıladı.

Karşılamanın ardından toplantının yapılacağı salona geçildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Rojava’daki gelişmelerle ilgili ziyaretler kapsamında 26 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.