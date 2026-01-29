Küresel altın talebinde tarihi rekor: 5 bin tonu aştı

5 saat önce

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılında küresel altın talebinin ilk kez 5 bin ton sınırını aşarak tarihi bir seviyeye ulaştığını belirterek, yatırım talebi ve rekor fiyatların etkisiyle piyasanın toplam değerinin 555 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Dünya Altın Konseyi, "Altın Talep Eğilimleri: 2025 4. Çeyrek ve Tüm Yıl" raporunu yayımladı. Rapora göre güvenli liman arayışının arttığı 2025 yılında altın piyasası hem fiyat hem de talep açısından dönüm noktası yaşadı.

Küresel altın talebi, tezgah üstü (OTC) işlemler de dahil edildiğinde 2025’te 5 bin 2 tona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yükselen fiyatların etkisiyle altın piyasasının toplam değeri bir önceki yıla göre yüzde 45 artarak 555 milyar dolara yükseldi.

Rapor, 2025 yılının fiyat hareketleri açısından da olağanüstü geçtiğini ortaya koydu. LBMA (Londra Külçe Piyasası Birliği) altın fiyatı yıl boyunca 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

Yıllık ortalama altın fiyatı ons başına 3 bin 431 dolar olurken, yılın son çeyreğinde bu rakam 4 bin 135 dolara kadar çıktı.

Talep artışında en büyük pay sahibi yatırımcılar oldu. Küresel altın fonlarına (ETF) net 801 ton giriş yaşanırken, külçe ve sikke talebi son 12 yılın zirvesine çıktı. Merkez bankaları da 863 tonluk alımla rezervlerini güçlendirmeyi sürdürdü.

Yüksek fiyatlar küresel mücevher tüketimini hacim bazında baskılarken, değer bazında artış görülmesini sağladı. Raporda, Türkiye'de hem takı hem de sikke altın talebinde "önemli düşüşler" yaşandığına dikkat çekildi.

Dünya Altın Konseyi, 2026 yılı için yaptığı değerlendirmede, jeopolitik belirsizliklerin yatırım talebini canlı tutabileceğini, ancak yüksek fiyatların mücevher talebi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini öngördü.