ENKS yetkilisi uyardı: Kobani'de "boğucu" bir kuşatma var

8 saat önce

Kobani’deki insani ve sağlık durumunun kritik bir eşiğe geldiği uyarısı yapılırken, kentin dört taraftan "boğucu bir kuşatma" altında olduğu belirtildi.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Kobani Yerel Meclisi Başkanı Adnan Bozan, Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, Kobani’deki insani ve sağlık durumunun kritik bir eşiğe geldiği uyarısında bulundu.

Kobani’nin dört taraftan "boğucu bir kuşatma" altında olduğunu söyleyen Bozan, çocukların sağlık durumunun son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Soğuk hava ve temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle solunum yolu, mide ve cilt hastalıkları yaygınlaştı. Çocuklarda yetersiz beslenme belirtileri baş gösterdi." dedi.

Adnan Bozan, piyasada ve eczanelerde bebek maması ile kronik hastalıklara yönelik ilaçların tükendiğini, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların durma noktasına geldiğini vurguladı.

Kamu hizmetlerinin durumu hakkında da bilgi veren Bozan, 10 günü aşkın süredir elektrik ve internetin tamamen kesik olduğunu, kentin zifiri karanlıkta kaldığını bildirdi.

Elektrik ve yakıt yokluğu nedeniyle su pompalarının devre dışı kaldığını aktaran Bozan, "Bir tanker suyun fiyatı 125 bin Suriye lirasına (yaklaşık 11 dolar) ulaştı. Ayrıca un ve ekmek stoklarının tükenmesi riski var, fiyatlar hayal edilemeyecek seviyelere yükseldi." şeklinde konuştu.

Kobani'nin Türkiye sınırı, Suriye ordusu kontrolündeki bölgeler ve Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışma hatları olmak üzere dört bir yandan kuşatıldığını ifade eden Bozan, bu durumun gıda ve yakıt girişi için hiçbir insani koridor bırakmadığını belirtti.

Adnan Bozan, Suriye Hükümetine çağrıda bulunarak insani yardımların geçişine izin verilmesini istedi.

Özellikle Barzani Yardım Vakfı’nın (BCF) tarafsız bir insani kuruluş olduğuna dikkat çeken Bozan, vakfın Kobani halkına ve çevre bölgelerdeki sığınmacılara yardım ulaştırmaya hazır olduğunu hatırlattı.

Bozan, büyük bir insani felaketin önlenmesi için uluslararası taraflarla sürekli temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.