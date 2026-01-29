AB’den İran’a yeni yaptırım paketi yolda

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB), İran'da göstericilere yönelik "baskı ve şiddet" politikalarına tepki olarak hazırladığı yeni yaptırım paketini bugün onaylamaya hazırlanıyor.

AB Dışişleri Bakanları Konseyinin bugün (29 Ocak 2026) Brüksel’de gerçekleştireceği toplantıda, hazırlanan yeni yaptırım paketinin resmen onaylanması bekleniyor.

Söz konusu yaptırımlar, gösterilerin bastırılmasında ve insan hakları ihlallerinde rolü olan kişi ve kuruluşları hedef alıyor.

Edinilen bilgilere göre AB’nin yeni yaptırım paketi şu tedbirleri içeriyor:

Seyahat yasağı: Yaptırım listesine alınan kişilerin AB üyesi ülkelere girişi yasaklanacak.

Varlıkların dondurulması: Söz konusu kişi ve kurumların Avrupa bankalarındaki tüm mal varlıkları ve sermayeleri dondurulacak.

Yasal prosedürler: Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey üyeleri de dahil olmak üzere 21 kişi ve kuruluşun mal varlıklarının dondurulması için yasal prosedürlerin onaylanması öngörülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran’ın en kısa sürede, “tüm siyasi tutukluların ve gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması”, “idam cezalarına son verilmesi” ve “internet ve iletişim hizmetlerine getirilen kısıtlamaların kaldırılarak vatandaşların erişimine açılması” adımlarını atması gerektiğini söyledi.

Yaptırım kararı, İran’daki protestoların devam ettiği bir süreçte geliyor. AB ve Batılı ülkeler, Tahran yönetimini insan haklarına saygı duymaya ve şiddeti sonlandırmaya çağırıyor.

İnsan hakları ihlallerinin yanı sıra AB; İran’ın nükleer programını geliştirmesi ve Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya insansız hava aracı (İHA) göndermesi konusundaki endişelerini de dile getiriyor.

Gelecek yaptırım paketlerinin bu alanları da kapsaması bekleniyor.