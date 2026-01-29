BCF’den Rojava raporu: 206 tır yardım ulaştırıldı

5 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), başlattığı yardım kampanyası süresince 206 tır dolusu insani yardım malzemesinin Rojava’ya gönderildiğini bildirdi.

BCF, insani yardım faaliyetlerine ilişkin beşinci raporunu yayımladı. Raporda, yardım sürecinin başlangıcından 28 Ocak gece yarısına kadar olan istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre BCF şu ana kadar Rojava’ya 206 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. Dağıtım ve ulaştırma süreçlerinde toplam 418 personel ve işçi görev aldı.

Yürütülen çalışmalarda 6 bin 609 aile yardımlardan faydalanırken, 150 okula da yardım malzemesi ulaştırıldı.

Vakıf, vatandaşlara ve kurumlara toplam 198 bin 657 litre yakıt dağıtımı gerçekleştirdi.

Akaryakıt dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

- 5 bin 969 aileye yakıt desteği sağlandı.

- 169 okulun yakıt ihtiyacı karşılandı.

- 9 camiye yakıt verildi.

Sıcak yemek projesi kapsamında hazırlanan 19 bin 979 porsiyon yemek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu hizmetten 52 okul ve 3 cami faydalandı.

Öte yandan BCF’ye bağlı sağlık ekipleri, 3 bin 160 kişiye tıbbi hizmet sundu. Bu süre zarfında sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 41 okul ziyaret edildi.

BCF, söz konusu çalışmaları "insani ve ulusal bir görev" olarak nitelendirerek, hayırseverlerin desteğiyle Rojava’daki mağdur ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.