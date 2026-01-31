Irak'taki "üç başkanlığın" maaş giderleri dudak uçuklatıyor

5 saat önce

Ekonomik konularla ilgilenen Eco-Irak, Irak'taki üç başkanlığın (Cumhurbaşkanlığı, Parlamento ve Bakanlar Kurulu) maaş giderlerinin, devlet memurlarının toplam maaş bütçesinin yaklaşık %11,5'ini oluşturduğunu iddia etti.

Eco-Irak tarafından bugün (31 Ocak 2026 Cumartesi) yayımlanan raporda, Kasım 2025 itibarıyla devlet memurlarının toplam maaş giderinin yaklaşık 56 trilyon dinara ulaştığı bildirildi.

Raporda, başkanlıkların maaş harcamalarına ilişkin şu detaylara yer verildi:

"Bakanlar Kurulunun maaş gideri yaklaşık 5,9 trilyon dinar, Parlamentonun 0,5 trilyon dinar ve Cumhurbaşkanlığının ise 0,04 trilyon dinar olarak gerçekleşmiştir. Böylece her üç başkanlığın toplam maaş gideri 6,46 trilyon dinara ulaşmaktadır."

Gözlemevi, söz konusu harcamaları eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Başkanlıkların bu astronomik harcamaları, vatandaşların doğrudan ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin payından götürmektedir. Bu durum, kamu kaynaklarının bir tür israfı olarak kabul edilmektedir."

Gözlemevi ayrıca, "Bu üç başkanlık doğrudan hizmet sunmuyor ve vatandaşlar bu kurumların hizmetini somut olarak hissetmiyor. Buna karşın, milyonlarca memur günlük mesaileri karşılığında düşük ücretler alıyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada son olarak, bu durumun devam etmesinin, kamu gelirlerinin dağılımındaki adalet konusunda büyük soru işaretleri yarattığı vurgulandı.