Petrol fiyatları 108 doların üzerine çıktı

İran'ın enerji tesislerinin bombalı saldırılarda vurulduğunu açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi ve Brent ham petrolü varil başına 108 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki keskin yükseliş, Güney Pars gaz sahasının bir kısmı ve Asaluyeh'deki petrol tesisleri de dahil olmak üzere İran enerji tesislerine yönelik saldırı haberlerini takip etti.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerinin hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirdi.

Bu saldırıların ardından tırmanan jeopolitik gerilimler Brent tipi ham petrol fiyatlarının artmasına ve varil başına 108,60 doları aşmasına yol açtı.

Öte yandan Amerikan ham petrolü de yükseliş kaydetti. Varil fiyatı yüzde 1,9 artarak 98,01 dolara çıktı. ABD ham petrolü dün 95,34 dolar seviyesinden kapanmıştı.