Irak Elektrik Bakanlığı: Runaki projesi çok önemli ve nadir bir projedir

Irak Elektrik Bakanlığı, Runaki projesinin, Kürdistan Bölgesi'nde elektrik israfını önlemeyi başaran, çok önemli, başarılı ve nadir bir proje olduğunu bildirdi.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musa Ahmed, bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) yaptığı açıklamada, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile olan koordinasyonuna değinerek, "Kürdistan Bölgesi'nden sıvılaştırılmış doğal gaz satın almak için iyi bir fırsatımız var ve Elektrik Bakanlığı ile sürekli koordinasyon halindeyiz." dedi.

Musa Ahmed sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızdan bir heyet bölgeyi ziyaret etti ve bu nadir deneyimi diğer Irak illerinde de uygulamaya istekliyiz."

Sözcü Ahmed, federal hükümetin, Irak ulusal şebekesinin kapasitesini güçlendirmek amacıyla Kürdistan Bölgesi'ndeki gaz sahalarından ve elektrik şebekesi projelerinden yararlanmak için ortak bir mekanizma oluşturulması talimatını verdiğini söyledi.