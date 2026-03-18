S&P Global’den Bağdat’a sert uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Irak'ın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif izleme"ye aldı.

Ajansın raporuna göre Irak'ın petrol üretimi günlük 4,2 milyon varilden yaklaşık 1,2 milyon varile geriledi. Bu devasa düşüşün temel nedeni, 28 Şubat'tan bu yana bölgesel gerilimler sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen trafiğe kapanması olarak gösterildi.

Dünyanın en büyük beşinci ham petrol rezervine sahip olan ve OPEC+ ittifakının üçüncü büyük ihracatçısı konumunda bulunan Irak için petrol sektörü hayati önem taşıyor.

Irak ekonomisinin bel kemiğini oluşturan petrol sektörü; gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) %60'ını, devlet gelirlerinin %90'ını ve toplam ihracat gelirlerinin %95'ini karşılıyor.

S&P Global, petrol üretimindeki aksamanın uzun süre devam etmesi durumunda, Irak'ın elinde bulunan yüksek döviz rezervlerine rağmen 2026 yılında mali yapısının ve dış dengelerinin derin bir yara alacağı konusunda ciddi uyarılarda bulundu.