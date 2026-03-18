Irak, İran'ın enerji tesislerine yapılan saldırıları kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik saldırıların, bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'daki enerji tesislerinin hedef alınması "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirilirken, bunun bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğu ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

İran'ın enerji tesislerine yapılan saldırıların kınandığı açıklamada, "Hassas altyapıların, özellikle enerji tesislerinin hedef alınması, tehlikeli bir gelişmedir ve bölgesel gerilimleri artıracaktır. Bu saldırılar, ekonomik çıkarlara ve sivillerin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmakta ve küresel enerji piyasalarının istikrarını olumsuz etkileyecektir." denildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ın değişmeyen tutumunu yineleyerek, bölgede barışın korunması için ülkelerin egemenliğine saygı duyulmasının ve kurumlarının korunmasının önemini vurguladı.