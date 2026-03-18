Basra'da askeri deniz üssüne İHA saldırısı düzenlendi

1 saat önce

Irak'ın Basra ilindeki Umm Qasr deniz üssünün insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.

Basra'dan bir güvenlik kaynağının aktardığına göre, 19 Mart 2026 Perşembe günü, Umm Qasr deniz üssünün İHA ile hedef alındı.

Kaynak, Irak medyasına yaptığı açıklamada, "Basra vilayetindeki Umm Qasr'da bulunan deniz kuvvetleri karargahına İHA saldırısı düzenlendi. Diğer iki İHA ise Irak ve Kuveyt arasındaki sınır bölgelerine düştü." dedi.

Hasarın boyutuna ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığı da belirtildi.