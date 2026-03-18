Bağdat ve Erbil arasındaki anlaşmanın ardından petrol fiyatları iki dolardan fazla düştü

1 saat önce

Irak Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümetinin petrol ihracatını Kürdistan boru hattı üzerinden yeniden başlatma kararı almasının ardından, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatı 2 dolardan fazla değer kaybetti.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Erbil ile Bağdat arasında dün sağlanan mutabakat, Orta Doğu’dan enerji arzına yönelik endişeleri gidererek piyasalarda iyimser bir hava oluşturdu. Bu gelişme, petrol fiyatlarının anlaşma öncesine oranla varil başına 2 doların üzerinde düşmesini sağladı.

Anlaşmaya rağmen, Hürmüz Boğazı’nın henüz ulaşıma açılmaması ve diğer Körfez ülkelerinden petrol sevkiyatının başlamamış olması nedeniyle, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Reuters'ın analizine göre Erbil-Bağdat anlaşması öncesinde petrol fiyatları vadeli kontratlarda %3 oranında yükselmişti. Ancak resmi duyurunun ardından Brent petrol varil başına 2,29 dolar, Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise 2,99 dolar düşüş kaydetti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve İran’ın Körfez ülkelerine yönelik füze ile İHA saldırıları nedeniyle bölgedeki petrol üretimi ve ihracatı son dönemde durma noktasına gelmişti.

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sevkiyatın detaylarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Başbakan Mesrur Barzani’nin kararı ve ülkenin içinden geçtiği olağanüstü koşullar göz önünde bulundurularak; bugün (18 Mart Çarşamba) saat 06:30 itibarıyla, Federal Petrol Bakanlığı ile koordineli olarak Saralo petrol istasyonu faaliyete geçirilmiştir. Günlük 250 bin varil petrol, Fişhabur istasyonu üzerinden Kürdistan Bölgesi boru hattı ile Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı’na gönderilmektedir."