Özbekistan ve Kürdistan Bölgesi ticari ilişkilerini genişletiyor

43 dakika önce

Özbekistan Petrol Ürünleri İhracatçıları ve Sanayi Birliği Başkanı Yarkin Malikov, "Irak ile ticaret hacmimiz 80 milyon dolar. Bunu artırmak ve Özbek iş adamları ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Yarkin Malikov, bugün (4 Ocak 2026 Çarşamba) Erbil Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığı görüşmenin ardından, sekiz farklı alandan 50 iş adamından oluşan büyük bir heyetin Kürdistan Bölgesi'ne geldiğini söyledi.

Özbekistan'nin Irak ile ticaret hacminin 80 milyon dolar olduğunu ve bunu artırmayı planladıklarını Malikov, "Özbek iş adamları ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek ve ülkemizden Kürdistan'a daha fazla ihracat yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Özbekistan'ı ziyaret etmeleri için Erbil Ticaret Odasına resmi bir davetiye gönderdiklerini belirten Yarkin Malikov, "Kürt ürünlerini Özbekistan'a ithal etmek istiyoruz. Hükümetimiz yabancı yatırımları destekliyor. İş adamlarımız ve işverenlerimiz aracılığıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz." dedi.