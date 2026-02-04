Kürt kızı Norveç'in en iyi genç sporcusu seçildi

Kürt kızı Norveç'te En İyi Genç Sporcu Ödülü'ne layık görüldü

2 saat önce

Kürt kızı Lenya, 2026 Norveç Yılın En İyi Genç Sporcusu Ödülü'ne layık görüldü.

Lenya, Norveç'te sporsever bir ailede doğdu ve babası Erbil Spor Kulübü'nün eski bir oyuncusuydu.

18 yaşındaki Lenya, eski Erbil oyuncusu Qais Najmadin'in kızıdır. Kız ve baba şu anda Norveç'te antrenör olarak çalışmaktadır.

Lenya, Norveç'in en genç kadın antrenörüdür, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) B antrenörlük sertifikasına sahiptir ve şu anda Lang Hose'nin kadın takımını çalıştırıyor.

Kürt kızı Lenya, bu yıl Norveç'in en iyi genç sporcusu seçildi.

Norveç Spor Federasyonu Sözcüsü Anne Lindbo, ödül töreninde yaptığı konuşmada, federasyonun başarılı genç sporcuları ödüllendirmekten gurur duyduğunu söyledi.

Lindbo, "Bu yılın kazananlarından biri de Lenya adında bir kız. 13 yaşında antrenörlükte C sertifikası aldı ve Norveçli çocuklara hizmet etti." dedi.

Aynı zamanda Oslo Belediye Başkanı olan Anne Lindbo şunları kaydetti:

“Lenya, 2015 yılında Norveç'te B sertifikası alan en genç kadın antrenör oldu."

Ödülü ülkemin kızlarına sunuyorum

Lenya Qais, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemin kültürünü ve özgünlüğünü unutamam. Kürt kıyafetleriyle buraya geldim. Yaşasın Kürdistan. Ödülü ülkemin kızlarına armağan ediyorum." dedi.