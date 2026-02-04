Mesrur Barzani: Cumhurbaşkan adayı Parlamentoda belirlenmeli

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Cumhurbaşkan adayının belirlenmesi için en iyi mekanizmanın Parlamentoda karar verilmesi ve adayın çoğunluk oyuyla belirlenmesi olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü BAE ziyareti kapsamında Kurdistan24 ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Bu akşam Erbil saatiyle 20.00'de Kurdistan24 TV'de yayınlanacak röportajda, Irak'ta Cumhurbaşkan adayı konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Başbakan Barzani, Cumhurbaşkanı adayının sadece bir parti tarafından değil, tüm Kürdistan halkı tarafından kabul görmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mesrur Barzani, ayrıca Cumhurbaşkan adayının belirlenmesi için en iyi mekanizmanın Parlamentoda karar verilmesi ve adayın çoğunluk oyuyla belirlenmesi olduğunu ifade etti.