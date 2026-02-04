Axios: Yapılması planlanan ABD ve İran görüşmeleri iptal edildi

ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

2 saat önce

Axios haber ajansı, cuma günü yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğini iddia etti.

Axios'a konuşan iki ABD'li yetkiliye göre Washington yönetimi, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdi.

ABD'li yetkili, "Kendilerine (İran) 'ya bu şartlarla ya da hiç' dedik, onlar da 'o zaman hiç' yanıtını verdi." dedi.

İran'ın daha önce mutabık kalınan formata dönmeye hazır olması halinde ABD'nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu belirten yetkili, "Hızlı şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar başka seçeneklere yönelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtmişti.

Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını iddia etmişti.

Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edilmişti.

İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman’ın arabuluculuğunda Maskat’ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını bildirmişti. Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin de heyette yer alacağı kaydedilmişti.

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un baş müzakereci olarak katılacağı belirtilen haberde Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu ifade edilmişti.