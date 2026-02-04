Başbakan Barzani: BAE ile ortak bir vizyonumuz var

Başbakan Barzani Kurdistan24'e röportaj verdi

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kurdistan24'e verdiği röportajda Kürdistan Bölgesi'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortak bir vizyona sahip olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü BAE ziyareti kapsamında Kurdistan24'e özel röportaj verdi.

Başbakan, röportajda BAE-Kürdistan Bölgesi ilişkileri, Irak'ta Cumhurbaşkanı adayı meselesi, Kürdistan Bölgesi ve federal hükümetini kurma çalışmaları ve maaş konusuna dair konuştu.

Kürdistan Bölgesi-BAE ilişkileri

Kürdistan Bölgesi-BAE ilişkilerinin karşılıklı güven temelinde kurulduğunu belirten Mesrur Barzani, "Kürdistan Bölgesi ile BAE arasında uzun zamandır güçlü ticari ve ekonomik ilişkiler bulunmaktadır. İkili ilişkiler karşılıklı güven esasında kuruldu ve her gün biraz daha gelişti. İki taraftan şirketlerin ve yatırımcıların birbirlerinin pazarlarında yer alması, siyasi ve ticari ilişkilerin güçlenmesinde önemli bir rol oynadı." dedi.

BAE ile ortak bir vizyonumuz var

Kürdistan Bölgesi'nin BAE ile ortak bir vizyına sahip olduğunun altını çizen Mesrur Barzani, "Bölgedeki güncel konuların çoğunda BAE ile ortak görüşlere sahibiz. Özellikle istikrarı korumak ve krizlerin üstesinden gelmek için düzenli olarak istişarelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Hükümet Zirvesi

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılım amacına ilişkin olarak Mesrur Barzani, bu zirvelerin liderler ve iş insanlarıyla bir araya gelmek ve krizlerin tırmanmasını önlemek amacıyla siyasi görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Yatırımcıları çekmek, ekonomiyi canlandırmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olacaktır

Bu zirvenin ekonomi uzmanı dünya liderlerinin deneyimlerinden yararlanmak için iyi bir fırsatı olduğunu belirten Başbakan Barzani, "Kürdistan Bölgesi başarılı bir deneyim olarak nitelendirilmekte ve birçok ülke bu deneyimi incelemek istemektedir. Yatırımcıları çekmek, ekonomiyi canlandırmaya ve istihdam yaratmaya yardımcı olacaktır." diye ekledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetini kurma çabaları

Yeni hükümetin halkın oyları esasında kurulması gerektiğini vurgulayan Mesrur Barzani, "Siyasi partiler seçmenlerin iradesine saygı duyduğunda süreç kolaylaşacaktır. Hükümetin gündemiyle ilgili bir sorunumuz yok ve üzerinde anlaştık, ancak sorun pozisyonların belirlenmesindedir." dedi.

Ayrımcılık yapmadan tüm illere hizmet sunmak istiyoruz

Başbakan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin en büyük çıkarı, belirli bir kişisel çıkar veya pozisyona indirgenmemelidir. Bazı bakanlıklarda ısrar etmemizin nedeni, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek içindir; çünkü ne yazık ki bazı partiler ülke çapında birleşik bir hükümete bağlılık göstermemiştir, oysa biz ayrımcılık yapmadan tüm illere hizmet sunmak istiyoruz."

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulmasının Irak Hükümetinin kurulmasıyla bağlantılı olduğunu reddederek, şunları söyledi:

"Kürdistan Parlamento seçimleri bir yıldan fazla bir süre önce yapıldı ve hükümet geçen yıl kurulmuş olmalıydı, ancak karşı taraf iki seçimin kazanımlarını birleştirmek için hükümeti kurma meselesini federal hükümete bağlamak istedi. Bizim için bunlar iki farklı konu ve ayrı ayrı ele alınmalıdır."

Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi

Mesrur Barzani, Irak cumhurbaşkanlığı makamı konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı adayının sadece bir parti tarafından değil, tüm Kürdistan halkı tarafından kabul görmesi gerektiğinin altını çizdi.

En iyi mekanizma, kararın Parlamentoda alınmasıdır

Başbakan Barzani, ayrıca Cumhurbaşkan adayının belirlenmesi için en iyi mekanizmanın Parlamentoda karar verilmesi ve adayın çoğunluk oyuyla belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Maaşlar konusu

Başbakan, maaş meselesine ilişkin olarak Bağdat'ı maaş meselesini siyasallaştırmakla eleştirerek, şunları söyledi:

"Bölge vatandaşlarına eşit davranılmalıdır. Bağdat'ta ekonomi sorunu varsa, bunun etkisi herkes için aynı olmalıdır."

Bölge vatandaşlarına eşit davranılmalıdır

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Erbil'de maaş konusunu görüştüğünü belirten Mesrur Barzani, Sudani'nin ekonomik kriz içinde olduklarını ancak maaş sorununun en kısa sürede çözülmesini umduğunu belirtti.

Masrur Barzani, son olarak Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı.