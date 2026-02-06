Başkan Barzani, Mazlum Abdi ile görüştü

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüşmesinde, gelecek süreçte ve anayasada Suriye’deki Kürt halkının haklarının korunması ve güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Başkan Mesud Barzani, 6 Şubat 2026 Cuma günü, Pirmam’da SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’yi kabul etti.

Görüşmede Rojava’daki durum, Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanması ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantıda Başkan Barzani, her iki tarafın da anlaşma maddelerinin uygulanmasına sadık kalmasını istedi.

Başkan Barzani, gelecek süreçte ve anayasada Suriye'deki Kürt halkının haklarının korunması ve güvence altına alınması için tüm taraflar arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.