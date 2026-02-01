Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

48 dakika önce

Antalya'da yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre bugün (1 Şubat 2026 Pazar) saat 10.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, virajı alamayarak devrilip, ardından şarampolü düştü.

Kazada otobüste bulunan 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yaptığı açıklamada, "Antalya Döşemealtı ilçesi Kömürcüler kavşağı kuzey çevreyolunda bu kavşakta virajı alamıyor ve devriliyor. Malesef 8 vatandaşımız vefat etti, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, kazaya ilişkin şunları söyledi:

"Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."