BCF: Rojava'ya 314 tır yardım ulaştırıldı

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), başlattığı yardım kampanyası süresince 314 tır dolusu insani yardım malzemesinin Rojava’ya gönderildiğini duyurdu.

BCF, insani yardım faaliyetlerine ilişkin 9'uncu raporunu yayımladı.

Raporda, yardım sürecinin başlangıcından 1 Şubat öğlen 12:00'ye kadar olan istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre BCF şu ana kadar Rojava’ya 314 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. Dağıtım ve ulaştırma süreçlerinde toplam 630 personel ve işçi görev aldı.

Sıcak yemek projesi kapsamında hazırlanan 51 bin 151 porsiyon yemek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bu hizmetten 241 okul ve 15 cami faydalandı.

Vakıf, toplam 325 bin 582 litre yakıt dağıtımı gerçekleştirdi.

Akaryakıt dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

- 8 bin 908 aileye yakıt desteği sağlandı.

- 234 okulun yakıt ihtiyacı karşılandı.

- 12 camiye yakıt verildi.

Yürütülen çalışmalarda 8 bin 899 aile yardımlardan faydalandı.

Öte yandan BCF’ye bağlı sağlık ekipleri, 4 bin 854 kişiye tıbbi hizmet sundu. Bu süre zarfında sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 65 okul ziyaret edildi.