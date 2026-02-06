Mele Mustafa Barzani'nin General Charles de Gaulle'e yazdığı tarihi mektubun içeriği

"Özgürlük için savaşan herkesin gerçek dostusun"

Kürt özgürlük hareketinin lideri Mele Mustafa Barzani, 1968 yılında yazdığı mektubunda, ulusların kurtuluşundaki tarihi rolünden dolayı dönemin Fransa Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle'e teşekkür etti.

Şubat 1968'de, Kürtlük hareketinin hassas bir döneminde, Kürt özgürlük hareketinin lideri Mele Mustafa Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı General Charles de Gaulle'e siyasi ve insani önem taşıyan bir mektup gönderdi. Mektup, hayatta kalma ve özgürlük için mücadele eden ve Avrupa özgürlüğünün sembolüne yönelen bir milletin mesajını taşıyor.

Mektubun başında Mele Mustafa Barzani, yüksek ve saygılı diplomatik bir dille, hayatını halkının özgürlüğüne adamış yaşlı bir adam olarak kendini tanıtıyor ve De Gaulle'ü Fransa'nın en büyük savaşçısı ve kurtarıcısı olarak tanımlıyor.

Mele Mustafa Barzani, De Gaulle'ün, kendi kaderini tayin hakkı fikrini savunan ve her türlü baskıya karşı çıkan bir figür olarak, Kürtlerin çektiği acıları ve dağlarda gösterdiği direnişi herkesten daha iyi anlayabileceğine dikkat çekiyor.

Mektubun en önemli noktalarından biri, Mele Mustafa Barzani'nin zekice bir diplomatik hamle kullanmasıdır. Gaulle'e Vietnam Savaşı'nı kınadığını hatırlatır ve Kürt davasına da aynı şekilde bakmasını ister.

Mele Mustafa Barzani mektubunda, "Kürtlerin altı yıldır Irak'ın kuzeyindedeki dağlarda verdiği zorlu mücadeleye sempati duyabilirsiniz. Eminim ki Kürtlerin kaderi sizin için Vietnamlıların kaderi kadar önemlidir." diye yazdı.

Mektubun başka bir bölümünde Mele Mustafa Barzani, Kürtlerin uluslararası alandaki durumuna dair trajik bir tablo çiziyor; Birleşmiş Milletler'in Kürtlerin uluslarının hayatta kalma mücadelesini görmezden geldiğini ve güçlerin Kürdistan'ı yok etmek için Irak'ı silahlandırmak üzere yarıştığını yazıyor.

Barzani, "Irak, Kürt sorununu çözmeden Fransa'dan silah istiyor. Bu silahlar sadece yıkıma ve kadınlarımızın, çocuklarımızın katliamına yol açacaktır." uyarısında bulundu.

Mektubun sonunda, Kuran-ı Kerim'den bir ayet yazarak, ilişkiye manevi bir boyut kazandıran Mele Mustafa Barzani, de Gaulle ve Fransa'nın Kürtlerin umut beslediği bir sığınak olduğunu vurguluyor.

Bu mektup, Kürtlerin ağır askeri ve siyasi kuşatma altında olduğu bir dönemde, Mele Mustafa Barzani'nin uluslararası politikayı anlama ve yurt dışında siyasi destek bulma konusundaki stratejik vizyonunu yansıtmaktadır.