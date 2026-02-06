DAİŞ'li mahkumların Irak'a nakli hakkında yeni bilgiler açıklandı

1 saat önce

ABD güçleri gözetiminde DAİŞ'li mahkumların transferi süreci sürüyor ve bugün altı otobüsten oluşan bir başka mahkum konvoyu daha yola çıktı.

Kurdistan24'ün edindiği bilgiye göre DAİŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a transferi süreci devam ediyor ve 7000 mahkumdan 2000'den fazlası, her biri altı otobüsten oluşan çeşitli konvoylarla nakledildi.

Süreç, ABD güçlerinin sıkı kontrolünde ilerlemektedir.

Geri gönderilecek DAİŞ'lilerin sayısı 7.000'den fazla. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, 26 Ocak'ta tüm DAİŞ üyelerinin Suriye hapishanelerinden Irak'a transferini denetlemek üzere kapsamlı bir planı onaylamıştı.