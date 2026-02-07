Rus generale Moskova'da suikast girişimi

4 saat önce

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatının (GRU) iki numaralı ismi olarak bilinen Korgenaral Vladimir Alexeyev, Moskova'da suikast girişiminden yaralı olarak kurtuldu.

GRU Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alexeyev'e başkent Moskova'da suikast girişimi düzenlendi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Alexeyev'in evinin önünde birden fazla el ateş açılması sonucu sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Silahlı saldırganın olay yerinden kaçtığı, polis tarafından arandığı aktarıldı.

Olay yerinde çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna istihbaratı daha önce Alexeyev'i "uluslararası bir suçlu" olarak nitelendirmişti.

64 yaşındaki Alexeyev, 2011'den beri GRU'nun birinci başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.