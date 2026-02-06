Irak Dışişleri Bakanlığı: İran-ABD müzakereleri tırmanışı azaltmaya yönelik olumlu bir adım

2 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD arasında devam eden müzakereleri memnuniyetle karşıladı tırmanışı azaltmaya yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak Cumhuriyeti, Maskat'ta düzenlenen ve tırmanışı azaltma ve diyalog fırsatlarını güçlendirme yönünde olumlu bir adımı temsil eden İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden müzakereleri memnuniyetle karşılamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Irak Cumhuriyeti, anlaşmazlıkların çözümü için diyalog ve diplomasinin benimsenmesinin önemine olan inancından hareketle, bölgedeki gerginliği azaltma ve istikrar ile güvenliği güçlendirme çabalarına tam desteğini teyit etmektedir."

Irak Dışişleri Bakanlığı, Umman Sultanlığı'nın bu müzakerelere ev sahipliği yapma ve anlayış ortamını kolaylaştırmadaki yapıcı rolüne yüksek takdirini ifade ederken, bunun, "istikrarı destekleyen yaklaşımını yansıttığını" belirtti.