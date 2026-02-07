Suriye İçişleri Bakanlığı ve Haseke yetkilileri görüştü

3 saat önce

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir heyetin Haseke il yönetimiyle görüştüğü bildirildi.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre bugün (7 Şubat 2026 Cumartesi) Suriye İçişleri Bakanlığından üst düzey bir heyet Haseke il yönetimiyle görüştü.

Suirye Demokratik Güçleri görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşmede, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyon mekanizması ve ortaklaşa kurulacak tugayların yerleşim yerlerinin belirlenmesi konuları ele alındı." denildi.

SDG'nin, görüşmelerin devam etmesini ve Suriye güçlerinin şehir merkezinden 50 kilometre uzaklıkta yerleşmesini istediği belirtildi.

Öte yandan Haseke'nin yeni valisi bugün resmen göreve başlayacak.

SDG ile Suriye arasında varılan anlaşma kapsamında, Suriye güçleri Haseke, Kamışlo ve Kobani şehirlerine girdi ve idari kurumların Suriye Hükümetinin kurumlarıyla birleştirilmesi planlanıyor.