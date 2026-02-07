Arakçi: "Uranyum zenginleştirme bizim vazgeçilmez hakkımızdır"

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington ile yürütülen dolaylı müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olduğunu belirterek, uranyum zenginleştirmenin İran'ın vazgeçilmez hakkı olduğunu vurguladı.

Abbas Arakçi, dün (6 Şubat 2026 Cuma) Umman'da yapılan ABD-İran görüşmelerine dair verdiği demeçte, Washington ile yürütülen dolaylı müzakerelerin yalnızca nükleer dosyayla sınırlı olduğunu belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik geçmiş askeri saldırılarına rağmen yeniden müzakere masasına dönmek zorunda kaldığını belirten Arakçi, "Görüşmelerimiz yüz yüze gerçekleşmese de, ABD heyetiyle el sıkışma fırsatımız oldu." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ayrıca uranyum zenginleştirmenin İran'ın vazgeçilmez hakkı olduğunu savundu.

Arakçi'ye göre İsrail'in bölgedeki yayılmacı projesi, üstünlüğünü sağlamak ve sınırsız güç kullanımı için "diğer ülkeleri zayıflatma" stratejisine dayanmaktadır.

İran Dışişleri Bakanı, işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için çalışılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Arap ve İslam dünyasını "bölgenin güçlü bir şekilde yeniden haritalandırılmasını" önlemek için birleşmeye çağırdı.