Kürt siyasetçi, Hollanda Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oluyor

24 dakika önce

Kürt siyasetçi Dilan Yişilgöz, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak atanacak.

Bu karar, siyasi bir dönüm noktası ve bölgedeki ve diasporadaki Kürtler için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor; zira ilk kez bir Kürt kadın, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek karar alma merkezlerinden birine ulaşıyor.

Dersim'de Kürt bir aileden gelen Dilan Yişilgöz, her zaman ulusal kökeninden gururla bahsetmiş ve siyasi kariyeri boyunca Kürt davasıyla ilgilenmişti.

Özellikle Rojava'a yönelik saldırılar sırasında, çoğu uluslararası konferansta Kürdistan'daki olaylar hakkında net bir tavır almış ve şiddetin sona ermesi için cesurca çağrıda bulunmuştu.

Terör örgütü DAİŞ'in ortaya çıkışı sırasında uluslararası toplumu, bölgesel güvenlik ve istikrarı koruma ve sivillerin hayatını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye defalarca çağırmıştı.