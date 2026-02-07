Erbil'de "Kezi" kısa filmi çekildi

50 dakika önce

Dilêr Kafiroşi'nin yönettiği "Kazi" adlı kısa filmi çekildi.

Film yönetmeni Dilêr Kafiroşi, bugün (7 Şubat 2026 Cumartesi) Kurdistan24'e verdiği demeçte yeni çalışması hakkında bilgi verdi.

Kafiroşi, "Kezi adlı kısa filmin yönetmeni benim, yapımcısı ise Dana Muhammed. Filmde Senger Xurşid, Emin ve Diye Muhammed, Estêr Mesud ve Muhammed Erdelan oynadı. Film, Kürt sadakatini ve kadınların toprak onurunu koruma gücünü tasvir ediyor." dedi.

Söz konusu kısa film, Rojava'da Kürtlerin Suriyeli mültecileri kucaklayıp ağırladığı ve aynı kişilerin "yeni hükümet" adı altında Kürt topraklarını ve haklarını ihlal ettiği iki farklı dönemi anlatıyor.