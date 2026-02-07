Haseke Emniyet Müdürü: Kobani'de hayat yakında normale dönecek

1 saat önce

Haseke'nin yeni Emniyet Müdürü Merwan Ali, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşmanın uygulanmasının bir sonraki aşamasının ayrıntılarını açıkladı.

Merwan Ali, bugün (7 Şubat 2026 Cumartesi) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, SDG-Şam anlaşmasının diğer hükümlerinin önümüzdeki günlerde uygulanacağını söyledi.

Haseke Emniyet Müdürü, "Anlaşmanın bu aşaması, Kamışlo'daki polis karakollarının ve Ramilan'daki petrol sahalarının devredilmesi ve güçlerin üslerine çekilmesini içeriyor." dedi.

Bir gazetecinin, Kobani'deki durumdan şikayet etmesi üzerine, Merwan Ali "Kobani sorunu, Kamışlo ve Haseke'deki durumla bağlantılıdır. Güçler, Şeyh bölgesine girdi ve güvenlik güçleri yakında Kobani'ye doğru ilerleyecek. Güçler, buradan çekildiği gibi, Kobani'den de çekilecek. Mesele sadece yardım ulaştırmak değil, tüm bölgeye normal hayatın geri dönmesidir." ifadelerini kullandı.

Ali, ayrıca güvenlik güçlerinin Suriye İçişleri Bakanlığı ile birleştirilmesiyle ilgili soruya "İşler iyi gidiyor." diye yanıt verdi.