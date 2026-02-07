Kobani’de insani kriz derinleşiyor

1 saat önce

Haftalardır devam eden kuşatma nedeniyle Rojava'nın Kobani kentinde ciddi bir insani kriz yaşanıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından bugün (7 Şubat 2026 Cumartesi) yapılan açıklamada, çevre köylerden gelen çok sayıda mülteci nedeniyle Kobani'de su, elektrik ve internet hizmetlerinde ciddi sorunların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu durum, çevre köylerden ithal edilen ve çoğu sakin ve mültecinin karşılayamayacağı kadar pahalı fiyatlarla satılan yakıt, ısıtma malzemeleri, sebze ve meyve ürünlerinin azalmasıyla aynı zamana denk geliyor. Sağlık açısından şehir çok tehlikeli bir durumda; ilaç ve mama 10 günden fazla süredir yetersiz."

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasında bir anlaşmaya varıldığına dair söylentilere rağmen, kuşatma hala devam ediyor ve kaldırılmasına dair ciddi bir işaret yok.

Bölge sakinleri, sivillere karşı uygulanan açlık ve susuzluk politikasının, Suriye güçleri ve onları destekleyen gruplar tarafından uluslararası toplumun gözü önünde şehir içinde ve çevresinde gerçekleştirilen planlı savaş suçları kategorisine girdiğine inanmaktadır.

Bu bağlamda, mülteciler ve Kobani sakinleri, yerel ve hükümet yetkililerinin yanı sıra uluslararası toplumu da bu ablukanın kaldırılması için ciddi bir şekilde çalışmaya çağırıyor.