Mithat Sancar: Orta Doğu’da huzurun şartı Kürtlerin özgürlüğünü tanımaktan geçer

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Mithat Sancar, yeni Orta Doğu düzeninde huzur ve birliğin temel şartının Kürtlerin varlığının ve özgürlüğünün tanınmasından geçtiğini söyledi.

MA'nın haberine göre DEM Partili Mithat Sancar, bugün (7 Şubat 2026 Cumartesi) Diyarbakır'da düzenlenen “Suriye, Rojava ve Kürt meselesi” başlıklı panelde Türkiye’de yaşanan süreci ve Suriye’deki gelişmeleri, Rojava’nın durumunu değerlendirdi.

Türkiye’deki sürecin Kürt sorununun silahtan ve şiddet zemininden hukuksal ve siyasi zemine çekme anlayışıyla başladığını belirten Sancar, süreçten beklentilerin çok yüksek tutulduğunu ifade etti.

Çağrı sonrasında silah bırakma ve PKK'nin kendisini feshetme kararının önemli olduğunu söyleyen Mithat Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bu kararın entegrasyonla birlikte gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Silahların bırakılması, devredışı kalması bununla birlikte hukuksal düzenleme, siyasal adım gerekiyor. Bu konuda atılmış somut bir adım gerekiyor."

Suriye’deki gelişmelerle ilgili Sancar, şunları kaydetti:

"Gelişmeler şunu gösterdi; yeni Orta Doğu düzeni Kürtlerin varlığını ve özgürlüğünü tanımadan oluşturulmak istenirse, bu bölgeye çatışmadan başka bir şey getirmez. Halklara da sürekli bir teyakkuz halinde ve huzursuz bir yaşam dışında bir şey vaat etmez.

Eğer bu bölgede ister jeopolitik kavramlarla konuşalım ister siyaset felsefe bilimi içinden konuşalım birlikte bir arada yaşama içinde olsun veya huzur olsun bunların temel şartı Kürtlerin varlığını ve özgürlüğünü tanımaktan geçer. Orta Doğu’da da bizim yaşadığımız ülkede de bunu görmek ve görülmesini sağlamak şu an en önemli sorumluluktur."