Duhok, 12. Uluslararası Film Festivali'ne hazırlanıyor

4 saat önce

Bu yil 12'ncisi düzenlenecek Duhok Uluslararası Film Festivali'nin 9 Aralık'ta başlaması planlanıyor.

Seçici kurul, bu yıl festivale başvuran 800 film arasından 110 filmi seçti. Bunlardan 45'i Kürt filmi, 65'i ise 37 farklı ülkeden yabancı filmdir.

Seçici kurul üyesi Adil Abdulrahman, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "45 Kürt filmi, uzun metrajlı, kısa ve belgesel olmak üzere üç kategoride yer alıyor." dedi.

"Kuraklık ve İklim Değişikliği" ana teması ile başkayacak festivale İspanya bu yıl 13 filmle konuk ülke olarak katılacak.

Duhok'taki üç bölgede gösterimler ve paneller düzenlenecek.